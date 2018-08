MONTECCHIO – Folle fuga in Mercedes nel traffico della tangenziale: nei guai 65enne ubriaco

oggi verso le ore 12.30 mentre una pattuglia della polizia locale dei castelli circolava sulla sp 246 all’altezza della ex Caserma Ghisa in direzione di Montecchio, è stata improvvisamente sorpassata da una Mercedes SL 350 ad elevata velocità in corrispondenza dell’incrocio tra via Ghisa e via Guà.

Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del veicolo e lo hanno invitato a fermarsi utilizzando i lampeggianti dei fanali quelli blu.

Incurante, il conducente della Mercedes è entrato in tangenziale dove è stato affiancata dall’auto di servizio ma l’uomo a quel punto ha accelerato tentando un fuga ad alta velocità zigzagando tra il traffico della tangenziale.

Gli agenti dopo aver diramato l’allarme alle altre pattuglie, hanno iniziato l’inseguimento, per circa 2 km poiché al primo rallentamento e restringimento della carreggiata per i lavori in corso, il conducente della Polizia Locale con un abile manovra ha bloccato il veicolo.

Nello stesso momento sono giunte anche altre 2 pattuglie della Polizia Locale che definitavamente hanno accerchiato il fuggitivo, un 65 enne residente a Malo, L.M., che si è giustificato riferendo che aveva fretta di recarsi al lavoro.

Non sono però sfuggiti agli agenti i sintomi di uno stato di ebbrezza e lo hanno sottoposto al test dell’etilometro.

L’uomo risultava con valori 3 volte oltre il limite consentito di 0.50g/l

Per cui è stato segnalato in Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida che sarà sospesa per qualche mese. Sono stati stilati i verbali per i sorpassi, la velocità, il non essersi fermato, il mancato rispetto della segnaletica. Gli sono state elevate multe per 300 euro (cifra destinata a lievitare enormemente dopo le segnalazioni in procura e prefettura) e sottratti 28 punti alla patente. E’ stato segnalato in prefettura per non essersi fermato