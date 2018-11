MONTECCHIO – Focus sull’esercito dello Stato Veneto

Mercoledì 14 novembre alle ore 20:45 presso la Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio Maggiore si terrà l’evento dal titolo “L’esercito dello Stato Veneto”

(in fondo: la locandina)

Il progetto culturale e storico nasce dall’esigenza di far conoscere una pagina poco nota della nostra storia e riportare alla luce il fascino di prestigiose uniformi militari che hanno composto l’esercito di terra e di mare della Serenissima Repubblica Veneta dal secolo XVI al secolo XVIII. “Yes Podemo”, l’Associazione curatrice del progetto, ha per questo selezionato 12 Reggimenti geograficamente dislocati sia nell’attuale Veneto, che in territori che per secoli sono rimasti fedeli alla Serenissima: da Bergamo a Udine fino al Montenegro.

I Reggimenti scelti sono stati riprodotti a mano su tavole di grandi dimensioni (75x105cm) con la tecnica dell’acquerello e raffigurati in un contesto geografico e urbanistico realistico.

Il fiorire di Associazioni sul territorio che celebrano cerimonie, rievocano battaglie e parate militari in uniforme d’epoca, sta a significare che si sente l’esigenza di fare cultura anche attraverso queste manifestazioni. Significa che il popolo veneto non vuole dimenticare, anzi vuole celebrare la propria storia. Il concetto di difesa poi, in questo caso dei nostri valori basilari, viene ben rappresentato metaforicamente dal soldato, dall’ufficiale e dalle cinte murarie presenti in ogni opera.

La ricerca storica inerente i Reggimenti, le location e gli avvenimenti riprodotti sulle tavole, è stata realizzata da un comitato scientifico composto da persone che hanno dato il loro apporto grazie a informazioni storico-culturali, bibliografiche, iconografiche e conoscenze specifiche permettendo così di realizzare delle tavole il più fedele possibile alla realtà storica. Le opere riprodotte riportano infatti i comportamenti tipici e le posture adottate durante le battaglie e le esercitazioni militari, i simboli, i vessilli, ma anche gli speroni, le fibbie, e i bottoni, nonché i luoghi dove sono collocate le scene di battaglia.

L’associazione culturale ha incaricato Gianfranco Barco per la realizzazione di tutte le tavole illustrate e per i disegni a matita dei retro del calendario stesso.

Le persone a cui piacerà il lavoro da noi svolto, avranno inoltre la possibilità di portare a casa tutte le opere, grazie ad un calendario da noi realizzato dove sul fronte vi è la riproduzione delle tavole e sul retro tutte le spiegazioni storiche e culturali.

Verrà proiettato il documentario Sassi “Storie di lavoro, Storie di Veneti” regia di Leonardo Tessarolo (15 min.)

Interverranno:

Davide Lovat: Il senso di riscoprire la nostra storia nel 2018

Alberto Montagner: L’esercito Veneto: prassi, eventi e composizione

Modera la serata Ruggero Zigliotto – presidente dell’Associazione Culturale “Yes Podemo”.

La cittadinanza è invitata.

Ingresso libero.