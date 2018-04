MONTECCHIO – BRENDOLA: Undici nuove telecamere per il controllo del territorio

Undici nuove telecamere per il controllo del territorio a Montecchio Maggiore e Brendola.

Più sicurezza a Montecchio Maggiore e Brendola, grazie all’implementazione dei sistemi comunali di videosorveglianza a disposizione del Consorzio della Polizia Locale dei Castelli. Grazie ad un contributo regionale di 28.000 euro, che ha coperto gran parte della spesa complessiva del progetto (circa 40.000 euro), il Comune di Montecchio Maggiore, capofila del Consorzio, ha proceduto all’installazione di 11 nuove telecamere: 8 a Montecchio Maggiore e 3 a Brendola.

A Montecchio Maggiore ne sono state installate quattro nella zona nevralgica della cosiddetta “Rotatoria del Cavallo” (intersezione SR11, viale Europa e via Battaglia), due in Piazza San Paolo, una a ridosso del Castello di Romeo e una a ridosso del Castello di Giulietta. A Brendola ne sono state installate due nel portico della biblioteca e una nel parco giochi “Mascagni”.

“Con queste nuove installazioni – afferma il sindaco Milena Cecchetto – abbiamo esteso il sistema di videosorveglianza al punto forse più trafficato della nostra città, ossia la ‘Rotatoria del cavallo’, alla piazza principale di Alte e a zone di pregio turistico come i Castelli di Giulietta e Romeo, aumentando quindi a scopo preventivo il controllo del nostro territorio”.

“Le telecamere sono di grande supporto alle attività della nostra Polizia Locale – spiega il Consigliere comunale incaricato ai rapporti con la Polizia Locale Maurizio Meggiolaro – in quanto permettono di raccogliere importanti informazioni in caso di particolari indagini o qualora sia minacciata la sicurezza della circolazione stradale”.

Le telecamere, collegate al Comando della Polizia Locale, hanno il compito di prevenire atti di vandalismo, attività illecite e violazioni alle norme di polizia locale; vigilare sull’integrità, la conservazione e la tutela del patrimonio pubblico e privato; tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica; attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche al fine della prevenzione del fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei reati ambientali; rilevare i passaggi dei veicoli nei varchi di accesso al territorio comunale per accertare le infrazioni relative a mancanza polizza assicurativa, alle revisioni e per individuare i veicoli rubati o sospetti; rilevare le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica.

Con quest’ultima implementazione salgono a 40 (di cui 5 con tecnologia Targa System) le telecamere installate a Montecchio Maggiore e a 11 (di cui 2 Targa System) quelle installate a Brendola.

“In questo modo possiamo gestire meglio il controllo dei due Comuni – sottolinea il Comandante della Polizia Locale dei Castelli Massimo Borgo -. È un ausilio molto importante per la nostra attività, a scopo sia preventivo che repressivo e per questo ringraziamo le due Amministrazioni comunali”.

“Questo progetto – affermano il sindaco di Brendola Bruno Beltrame e l’assessore alla sicurezza Alessandra Stenco – si inserisce nell’ampliamento e rafforzamento del controllo del territorio che stiamo portando avanti con la Polizia Locale dei Castelli assieme alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore. Siamo convinti che l’implementazione della videosorveglianza e altri progetti, che stiamo perseguendo da quando siamo stati eletti, servano a migliorare la sicurezza oltre ad essere un valido supporto per le forze dell’ordine. Controlli sempre più mirati assicurano maggiore sicurezza per i nostri cittadini, i quali hanno il diritto di sentirsi protetti e conseguire una dimensione di qualità della vita che promuova il miglior equilibrio generale per godere delle possibilità che il nostro territorio offre”.