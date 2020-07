MONTECCHIO-ARZIGNANO: Visita al cantiere dell’ospedale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

NUOVO OSPEDALE DI ARZIGNANO-MONTECCHIO MAGGIORE:

IN COSTRUZIONE IL SOLAIO DELL’ULTTIMO PIANO

Oggi l’Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha visitato il cantiere, dove continuano a pieno ritmo i lavori. Presto sarà pronto anche il prototipo delle stanze di degenza

Continuano a pieno ritmo i lavori al nuovo ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore, come ha potuto constatare anche l’Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, che ha visitato oggi il cantiere accompagnata dal Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi.

Più in dettaglio, sono già stati completate tutte le opere di scavo e di fondazione, così come i livelli -2 (dove troveranno posto i percorsi tecnologici e logistici) e -1 (dove saranno posizionati i reparti di Radiologia, Pronto Soccorso, l’Osservazione Breve Intensiva e una parte degli spogliatoi). Lavori strutturali finiti anche per il piano terra (dove ci saranno l’ingresso principale e i servizi ambulatoriali) e il primo piano (destinato a Breast Unit e una parte delle degenze), mentre del secondo piano (dove saranno collocati il gruppo operatori e parte delle degenze chirurgiche) è già stato ultimato il solaio.

In questa fase i lavori sono concentrati sul solaio dell’ultimo piano, dove sarà collocata, l’area materno infantile comprensiva delle sale parto. Inoltre, nei prossimi giorni si inizierà con la posa delle pareti interne e i relativi impianti tecnologici al primo piano.

Un altro passaggio importante, anche sul piano visivo, sarà realizzazione nelle prossime settimane del modello o prototipo della camera di degenza, al fine di valutare in modo più accurato i colori scelti per le finiture e le forme e l’ergonomia dell’allestimento complessivo, verificando così in modo più accurato i dettagli della progettazione.

Come noto, l’interruzione imposta dal lockdown ha imposto una revisione del cronoprogramma dei lavori: l’obiettivo, con l’aiuto di un’estate poco piovosa, è completare la struttura ospedaliera come altezza entro la fine di quest’anno, mentre il completamento del primo stralcio è previsto per fine novembre 2021.