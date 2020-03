MONTECCHIO-ARZIGNANO: Denunciata titolare bar di un distributore per violazione decreto

Nella giornata di ieri 12 marzo 2020, i Carabinieri della Compagnia di Valdagno, in attuazione alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto “Iorestoacasa”, hanno effettuato controlli sia sulla legittimità dei movimenti che sulla regolare attuazione delle norme sulla apertura e chiusura degli esercizi pubblici nonché delle attività commerciali.

Nelle valli dell’Agno e del Chiampo la popolazione ha reagito con forte spirito di collaborazione, comprendendo la situazione e le norme emanate.

A fronte di decine di controlli, sono state riscontrate solamente 4 violazioni al decreto, con relative denunce in stato di libertà per violazione dell’art. 650 C.P.

In particolare la Tenenza di Montecchio Maggiore ha deferito alla Autorità Giudiziaria, per il predetto reato penale, la titolare di un bar inadempiente alle prescrizioni. Nella serata infatti una pattuglia è intervenuta in Via Molinetto, presso il Bar sito nell’area di servizio, la cui titolare, seppur legittimata all’apertura, non aveva provveduto a regolamentare l’accesso dei clienti, sia per il numero che per il rispetto delle distanze minime tra gli stessi. Per questa ragione la donna è stata denunciata e segnalata alla Prefettura di Vicenza e al Sindaco di Montecchio Maggiore, per i provvedimenti sanzionatori pecuniari e per la sospensione dell’attività.

Analoghi servizi ed attività proseguiranno su tutto il territorio sino alla data di scadenza del Decreto.