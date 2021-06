MONTECCHIO – ARZIGNANO: Brucia rifiuti sui campi: agricoltore denunciato

La Polizia Locale dei Castelli è intervenuta questa mattina per un grosso fuoco appiccato in mezzo ai campi che ha reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Arzignano. Il responsabile è stato sanzionato per il fumo causato dal rogo e per il deposito irregolare di Eternit poco distante dalle fiamme.

Questa mattina, verso le ore 11:00, gli agenti della Polizia Locale dei Castelli sono intervenuti in via Molinetto a Montecchio Maggiore per un grosso fuoco appiccato da un imprenditore agricolo, visibile a centinaia di metri di distanza. Data la vicinanza con le piantagioni e il concreto pericolo di propagazione di incendio, sono intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Arzignano per lo spegnimento del rogo. Sul posto è stato riscontrato che la combustione era alimentata sia da ramaglie provenienti dal fondo agricolo, sia da altri rifiuti vegetali lì conferiti da un’altra ditta, oltre che da altri elementi, come telai in legno verniciato.

Il responsabile della combustione illecita, residente nei dintorni, è stato sanzionato per violazione del regolamento di Polizia Urbana in ragione del fumo molesto provocato dal rogo e per il deposito irregolare di cemento amianto (Eternit) posizionato poco lontano dal fuoco. Oltre a ciò, il responsabile verrà deferito all’autorità giudiziaria per il reato di smaltimento illecito tramite combustione di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006).