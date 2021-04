Montecchio, arrestate due ragazze per furto aggravato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Alle 19 di ieri sera, i Carabinieri di Montecchio Maggiore hanno arrestato, in viale Trieste a Montecchio, due ragazze straniere per furto aggravato in concorso. M.A.O, nata nel 1998, e R.R.R., nata nel 2001, entrambe domiciliate a Palù.

Le due ragazze, entrate in negozio, hanno utilizzato un tronchese per rimuovere le plance antitaccheggio da oltre 900 euro di vestiti. Successivamente però, mentre si dirigevano verso l’uscita, sono state bloccate dal personale dell’esercizio commerciale, che aveva già chiamato i Carabinieri. La pattuglia, arrivata tempestivamente, ha arrestato le due ragazze e restituito la merce.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata per celebrare un rito per direttissima.