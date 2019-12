Montebello Vicentino, premi al merito per 12 studenti

Un riconoscimento pubblico per 12 studenti che hanno raggiunto ottimi risultati nel loro percorso

scolastico. La Sala del Consiglio comunale del Municipio di Montebello Vicentino ha ospitato la

cerimonia di consegna delle borse di studio istituite dal Comune e la presentazione e

premiazione delle tesi di laurea dei neolaureati che hanno aderito all’iniziativa con cui

l’assessorato alla Cultura li invitava a condividere con la cittadinanza il frutto del loro lavoro di ricerca.

Il sindaco Dino Magnabosco e il vicesindaco e assessore alla cultura Anna Cracco, alla presenza anche

degli assessori Roberta Sinico e Francesco Gentilin e di gran parte dei Consiglieri comunali, hanno

consegnato 4 borse di studio a studenti della scuola secondaria di primo grado e 2 a studenti della

scuola secondaria di secondo grado. A sorpresa un riconoscimento in denaro anche per 6 neolaureati

che durante l’incontro hanno esposto al pubblico le loro tesi.

La cerimonia è stata accompagnata dalle note dei ragazzi della scuola di musica del maestro Gino

Casarotto.

“Le borse di studio hanno tenuto conto unicamente del merito – spiega il vicesindaco e assessore

alla cultura Anna Cracco -, perché siamo convinti che chi si impegna a scuola debba ottenere un

riconoscimento pubblico che può spronare a fare ancora meglio. Ci sembrava inoltre giusto premiare

anche i neolaureati che hanno aderito alla proposta di esporre in pubblico le loro tesi, perché in questo

modo hanno restituito alla cittadinanza quanto sviluppato nelle loro ricerche”.

“Tutta la comunità di Montebello applaude a questi ragazzi – afferma il sindaco Dino Magnabosco

– che hanno dato prova di impegno nello studio. Sono un esempio da seguire per tutti noi e sono un

tesoro da valorizzare per il futuro della nostra comunit