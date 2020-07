Montebello Vicentino, i campetti di via Fogazzaro riaprono i battenti

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

I campetti di via Fogazzaro riaprono per la stagione estiva, con la possibilità di praticare il proprio sport preferito (bocce, basket, calcio a 5, tennis) e, nei fine settimana, di partecipare ad iniziative ludiche per bambini e ragazzi.

I campetti erano chiusi dal settembre dello scorso anno per via del ritiro dalla convenzione comunale per la gestione da parte dell’associazione AICS.

“Ora – spiega il sindaco Dino Magnabosco – abbiamo raggiunto un accordo per la gestione con l’associazione AUSER, mentre l’associazione NOI si occuperà di organizzare le attività per i bambini e i ragazzi”.

L’apertura della stagione estiva è in programma sabato 11 luglio: il programma prevede dalle 16,30 alle 19 giochi a tappe per i bambini dalla prima alla quinta della primaria e dalle 20,30 alle 23 una gara di “alce rossa” per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

“Si tratta di un progetto pilota per rilanciare l’area – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Roberta Sinico – dal punto di vista sportivo ma anche ricreativo, grazie alle iniziative che saranno di volta in volta proposte dall’associazione NOI. La cosa importante è che la cittadinanza può finalmente tornare ad usufruire di un luogo ideale per lo svago e la socialità”.

“Abbiamo affidato la gestione all’Auser fino al 30 settembre – commenta il vicesindaco e assessore al bilancio Anna Cracco -, dopodiché indiremo una gara per l’affidamento degli impianti da ottobre in avanti, in modo da dare continuità a questo fondamentale progetto di rilancio”.