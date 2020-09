Montebello Vicentino, aperto il cantiere per la ciclabile verso Gambellara

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Al via i lavori della pista ciclabile che, lungo l’argine sulla destra orografica del torrente Chiampo, collegherà Montebello Vicentino a Gambellara. Avrà una lunghezza di 1,5 km e si snoderà dal Ponte Novo in viale Verona (dove attualmente termina la pista proveniente da Ponte del Marchese) fino appunto al confine con il vicino Comune, sul cui territorio è già stato completato il tratto di pista (2,1 km) che conduce fino al confine con la provincia di Verona.

La ditta incaricata ha già installato il cantiere e avrà 220 giorni di tempo per completare l’opera pubblica, che può contare su un contributo provinciale di 400.000 euro e uno stanziamento comunale di 210.000 euro.

Si tratta di una nuova porzione del grande progetto della pista ciclabile sovracomunale, pensata per collegare la provincia berica a quella scaligera. I futuri tasselli verso est della ciclabile, nel territorio comunale di Montebello, saranno la realizzazione di un sovrappassaggio all’altezza del Ponte del Marchese, il proseguimento su sede stradale attraverso i quartieri del Borgo e di Contrà Asse, la realizzazione di una passerella sul torrente Guà e di un sottopassaggio per attraversare in sicurezza la SR 11 e infine il completamento, lungo l’argine del Guà, fino al confine con il Comune di Montecchio Maggiore.