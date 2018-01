MONTEBELLO V.NO – Il vino vicentino conquista New York e lo chef Bottura

E’ vicentino il vino che ha celebrato la solidarietà di fine anno nella Grande Mela. L’azienda vinicola Corte Capitelli ha partecipato, infatti, come unica cantina vicentina, alla cena di gala tenutasi lo scorso dicembre presso il Museo dell’Immigrazione di Ellis Island, luogo simbolo della storia degli ultimi secoli, nel quale permanevano tutti gli immigranti in attesa di entrare negli Stati Uniti. La serata, sottolineata dalla partecipazione del console italiano a New York, ha visto la presenza delle personalità più in vista fra gli italoamericani della Grande Mela. Organizzata dall’agenzia di eventi internazionale GR8 aveva lo scopo di raccogliere fondi a favore di God’s Love We Deliver, un ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando al contempo assistenza nutrizionale, a persone che convivono con gravi malattie nell’area metropolitana di New York. L’evento è stato presentato dall’attore italoamericano Chazz Palminteri. Ai piedi della Statua della Libertà, i vini di Corte Capitelli selezionati per la cena di gala – Capitello Zero.1 e Capiteldeoro – hanno introdotto l’aperitivo con un cocktail di benvenuto accompagnando le preparazioni di Massimo Bottura, pluristellato chef titolare della Osteria Francescana, che ha curato l’intero menu. L’atmosfera, calda e vibrante nella notte newyorchese è stata particolarmente apprezzata dai numerosi ospiti intervenuti, che hanno potuto così apprezzare la pienezza del bouquet intenso e profumato dei vini vicentini, realizzati con uva Garganega in purezza. Scelti e selezionati dal winemaker Roberto Cipresso, hanno imposto la loro personalità con autorevolezza, in perfetta armonia con i piatti proposti da Bottura.