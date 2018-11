MONTEBELLO V.NO – Un muro della memoria per non dimenticare

Gli studenti di terza media dell’Istituto Comprensivo di Montebello Vicentino, guidati dal prof. Vito Perillo, sono stati i protagonisti di un’esperienza storico-artistica promossa dall’assessore alla cultura Anna Cracco in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza. Per celebrare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, gli studenti hanno dipinto alcune formelle che hanno dato vita ad un mosaico di 2×1,4 metri dedicato ai caduti. Il mosaico sarà parte integrante della mostra “Il muro della memoria per non dimenticare”, che verrà inaugurata venerdì 30 novembre alle 20,30 in biblioteca e che sarà aperta nei giorni e orari di apertura indicati nella locandina. “Nella mostra – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Anna Cracco – saranno esposte anche foto raccolte dall’ANA e dedicate al ruolo delle donne durante il primo conflitto mondiale, quando, essendo gli uomini al fronte, diventarono indispensabili non solo in famiglia, ma anche per il lavoro nei campi e nell’industria bellica. È un modo quindi per riflettere su un aspetto non molto considerato della Grande Guerra”. “Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato – afferma il sindaco Dino Magnabosco – perché hanno dato prova di grande maturità e sensibilità nei confronti di un tema così importante, dal punto di vista sociale e storico, come la Prima Guerra Mondiale”. La mostra sarà visitabile il 1° dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il 2 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 e dal 3 al 7 dicembre durante gli orari di apertura della biblioteca.