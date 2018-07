MONTEBELLO V.NO – Rete del gas e fognaria, continuano i lavori

Proseguono a gran ritmo i lavori per l’ammodernamento della rete di distribuzione del gas e della rete fognaria nel centro di Montebello Vicentino. Mentre è stata completata la ripavimentazione di Piazza Italia interessata nei mesi scorsi dai lavori sul metanodotto (la piazza resterà chiusa al traffico un’altra decina di giorni per consentire il consolidamento del nuovo fondo in porfido), sono iniziati i lavori di allaccio della rete alle utenze lungo via Generale Vaccari. Per permettere alla ditta incaricata di eseguire l’intervento nel più breve tempo possibile, da lunedì 23 luglio al 1° agosto sarà dunque chiuso al traffico il tratto di via Gen. Vaccari che va dall’incrocio con via 4 Novembre a Piazzale Cenzi. Sarà aperto alla circolazione l’anello che comprende il tratto di via Gen. Vaccari che va dall’incrocio con via 4 Novembre a Piazza Italia, via 4 Novembre e via Marconi: sarà quindi possibile raggiungere anche il parcheggio del Municipio, che sarà regolarmente aperto.

Nei primi giorni di agosto via Gen. Vaccari sarà interamente riaperta, così come Piazza Italia, mentre si procederà alla chiusura di via 4 Novembre per consentire i lavori di rifacimento della rete fognaria da parte di Medio Chiampo. Sarà comunque garantito il doppio senso di marcia lungo Via Marconi per sopperire alla chiusura di Via IV Novembre e creare il minor disagio possibile ai residenti della zona. I lavori termineranno entro il 20 agosto, quando in via 24 Maggio inizieranno i lavori di rifacimento del metanodotto con la conseguente chiusura al traffico della strada.

“Abbiamo stilato una scaletta dei lavori che evitasse il blocco totale del traffico in centro – afferma il sindaco Dino Magnabosco –. In ogni fase saranno infatti aperte alcune strade che permetteranno di circolare ed eviteranno ingorghi. Ci scusiamo per gli eventuali disagi, ma come già detto più volte si tratta di lavori che non potevano più essere rimandati per via della vetustà dei sottoservizi”.