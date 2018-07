MONTEBELLO V.NO – Il Medioevo di Dante al castello dei Maltraversi

Sabato 28 luglio (con inizio alle ore 19.30) il festival Postounico farà tappa a Montebello Vicentino per rendere omaggio al Sommo Poeta. In un suggestivo scenario medioevale, gli spettatori saranno invitati ad ascoltare il concerto a tappe, percorrendo a piedi il cortile interno del maniero, accompagnati dal regista e autore veronese Alessandro Anderloni che lungo il percorso dirà alcuni canti dall’Inferno di Dante. Il sottofondo sarà quello dei Musica Officinalis, originale formazione nata a Faenza negli anni Novanta. La cifra distintiva del gruppo è la capacità di rilettura in chiave contemporanea del repertorio di brani antichi e delle forme musicali della tradizione orale, in particolare quelle dall’undicesimo al quattordicesimo secolo. A caratterizzare il gruppo sono inoltre lo spirito di libertà nelle scelte stilistiche, il senso di sperimentazione nella gestione del materiale di studio, la ricerca di una vitalità interpretativa emozionante. Alla voce e alle percussioni di Catia Gianessi si accompagnano gli strumenti antichi di Gabriele Bonvicini (cordofoni), Igor Niego (fiati), Walter Rizzo (bouzuki) e Roberto Romagnoli (rumoristica). Si tratta di musicisti provenienti da diverse esperienze artistiche quali studi classici, scuole di musica popolare, ricerche etnomusicologiche sul campo. Si sale al castello dei Maltraversi dal centro di Montebello Vicentino in auto, in pochi minuti, con parcheggio sul prato adiacente al maniero. Percorso a tappe, senza particolari difficoltà, per una durata di 75 minuti circa, senza posti a sedere; si assiste all’esibizione musicale seduti sul prato.