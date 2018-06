MONTEBELLO V.NO – “Il ballo di Simone” compie 50 anni: festa in paese

“Il ballo di Simone” compie 50 anni e Giuliano dei Notturni lo festeggia con un grande concerto nel suo paese. Grande festa domani sera a Montebello Vicentino per un brano immortale della musica italiana anni Sessanta che compie 50 anni. È “Il Ballo di Simone”, portato nel 1968 al successo dalla band Giuliano e i Notturni capitanati da Giuliano Cederle, originario e residente proprio a Montebello. Sarà lui il protagonista principale della serata di musica e spettacolo in programma a partire dalle 21 nell’area Pro Loco in Piazzale del Donatore. Con lui sul palco altri grandi protagonisti della musica di quegli anni e non solo, come l’ospite d’onore Mal e poi Bruno Castiglia dei Bisonti, Gian Pieretti, Donatello, Pietruccio Montalbetti, Franco dei Califfi, Los Locos, Davide Pomponio, George Aaron e Pino dei Notturni. La serata, promossa da Radio Birikina e patrocinata da Comune e Pro Loco, sarà presentata da Stefano Bencompagnato.