MONTEBELLO V.NO – Giornata ecologica, si recupera domenica

Dopo l’annullamento per maltempo di sabato scorso, la giornata ecologica di Montebello Vicentino verrà recuperata sabato 24 marzo, con ritrovo sempre alle 8,30 nel Piazzale del Donatore. L’iniziativa, al motto di “lascia anche tu un’impronta di civiltà”, è organizzata dal Comune di Montebello Vicentino in collaborazione con l’Associazione “C.B. Montebello” . I partecipanti saranno suddivisi in gruppi e “inviati” in alcuni punti del paese per raccogliere i rifiuti abbandonati. Alla conclusione, attorno a mezzogiorno, ci sarà un momento di ristoro nell’area della Pro Loco. La giornata ecologica, oltre che dell’Associazione C.B. Montebello e della Pro Loco, gode anche del supporto del Circolo Valle dell’Agno di Legambiente e di Agno Chiampo Ambiente.