MONTEBELLO V.NO – Giornata ecologica, 20 quintali di rifiuti raccolti

Copertoni, un termosifone, un televisore, materassi, un lavello e perfino pezzi di motore. Questo e molto altro – fino ad arrivare a 20 quintali – hanno raccolto i circa 40 volontari che il 24 marzo hanno partecipato alla Giornata ecologica organizzata dal Comune di Montebello Vicentino in collaborazione con l’Associazione “C.B. Montebello” e con il supporto della Pro Loco, di Agno Chiampo Ambiente e del Circolo Valle dell’Agno di Legambiente. Tra i partecipanti anche numerosi bambini, che hanno affiancato gli adulti nella pulizia di numerose zone del paese, contribuendo a raccogliere 20 quintali di rifiuti abbandonati, successivamente avviati allo smaltimento ad opera di Agno Chiampo Ambiente. E in prima fila c’erano pure il sindaco Dino Magnabosco e i componenti della Giunta comunale. “È stata un’importante giornata di sensibilizzazione nei confronti delle questioni ambientali – afferma il sindaco -. Dobbiamo imparare che per tutelare il territorio in cui viviamo bisogna partire dai piccoli gesti, ossia evitare di abbandonare i rifiuti, il cui recupero implica costi aggiuntivi a carico di tutta la collettività”. “Abbiamo una raccolta differenziata e un ecocentro molto efficienti – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Stefano Valente -. È insensato non sfruttare questi servizi e disfarsi dei rifiuti in modo così incivile. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato rendendo più bello il nostro paese”.