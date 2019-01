MONTEBELLO V.NO – Droga in casa: arrestato per spaccio 30enne

Tra sabato e domenica i Carabinieri della Stazione di Montebello Vicentino sono stati impegnati, nell’ambito della loro giurisdizione, in un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, che ha portato ad individuare un trentenne italiano, già assuntore di droghe, che intratteneva rapporti ed incontri sospetti con altri tossicodipendenti della zona. I militari, nel pomeriggio di sabato, perquisendo la casa dell’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato 83 grammi di hashish suddiviso in nove involucri; un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente; 65 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Al termine della perquisizione hanno quindi arrestato il pregiudicato Pasquale Vassallo, nato a Napoli, 30 anni residente a Montebello Vicentino, celibe, disoccupato, che su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo che si terrà presso il Tribunale di Vicenza nei prossimi giorni.