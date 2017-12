MONTEBELLO V.NO – Attenzione alla truffa della “finta” Stella natalizia

Ancora un’altra segnalazione di impostori che, con la scusa della tradizionale Stella, bussano alle porte delle case per farsi dare soldi in offerta. Dopo Trissino e Arzignano, in queste serate di pre-vigilia gli spiacevoli episodi vengono segnalati a Montebello. La parola ai veri organizzatori della Stella parrocchiale, che lanciano un appello: “Siamo quelli del Gruppo Stella di Montebello, facenti parte del Gruppo Terzo Mondo. Le offerte che raccogliamo durante la Stella, vanno tutti ai missionari nati a Montebello, e vengono consegnati personalmente nelle loro mani. Gli incontri con i missionari, vengono comunicati sul bollettino parrocchiale e tutti possono parteciparvi. Ci teniamo a dirvi che noi siamo quelli con il camioncino, con la stella e il presepe e la musica e siamo in giro per fare gli auguri solo dalle 18.30 alle 21 circa. Non andiamo a raccogliere offerte di pomeriggio, non andiamo in giro in piccoli gruppetti e non andiamo mai in giro senza il furgoncino della Stella. Purtroppo – concludono i ragazzi – in giro c’è qualcuno che raccoglie offerte a nome nostro per “dubbi motivi”.