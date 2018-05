MONTEBELLO V.NO – Al via la Carta della Famiglia

Il Comune di Montebello Vicentino è il primo della provincia di Vicenza ad aderire alla Carta della Famiglia, una misura di contrasto alla povertà introdotta con la Legge di Stabilità del 2016. Consiste nell’applicazione di sconti sull’acquisto di beni (alimentari e non) e di servizi in favore di nuclei famigliari con almeno tre figli minori e con ISEE in corso di validità che non superi i 30.000 euro in possesso appunto della Carta della Famiglia rilasciata dal Comune, di durata biennale e valida sull’intero territorio nazionale.

“Il primo passo, per il quale ci siamo già attivati – spiega l’assessore al sociale Roberta Sinico -, è la raccolta delle adesioni, attraverso una convenzione finalizzata all’applicazione degli sconti, da parte di esercizi commerciali e titolari di servizi presenti sul territorio comunale”.

“Auspichiamo una massiccia adesione da parte degli esercenti di Montebello – afferma il sindaco Dino Magnabosco -. Potranno dare un importante contributo a favore delle categorie più deboli e allo stesso tempo acquisire, grazie agli sconti, nuovi clienti”.

I partner convenzionati potranno esporre nel proprio esercizio un bollino che consentirà di individuare in maniera semplice, immediata ed intuitiva l’entità dello sconto riconosciuto ai titolari della Carta. Il bollino “Amico della famiglia” indica gli esercizi in cui sarà possibile trovare sconti o agevolazioni pari o superiori al 5% rispetto al normale prezzo di listino, mentre il bollino “Sostenitori della famiglia” indica riduzioni pari o superiori al 20%.

I beni per i quali sono previsti gli sconti.

Alimentari: prodotti alimentari e bevande analcoliche.