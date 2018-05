MONTEBELLO V.NO – Al via i lavori in Piazza Italia: rinnovo totale

Sono partiti i lavori che nei prossimi mesi interesseranno Piazza Italia e via 24 Maggio. Per un costo totale di circa 300.000 euro, prevedono l’ammodernamento secondo gli attuali standard normativi della rete di distribuzione del gas gestita dalla 2i Retegas e il successivo ripristino del manto stradale con una nuova pavimentazione in cubetti di porfido e il rifacimento dei marciapiedi. In particolare la piazza avrà un volto completamente rinnovato, perché verrà eliminato il dislivello attualmente esistente tra la strada che la attraversa e l’area antistante il municipio. Al termine dei lavori la piazza sarà quindi su un unico livello (con rampe in corrispondenza degli accessi per rallentare i veicoli) e sarà dotata di due canalette per favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche. “L’intero intervento – spiega il sindaco Dino Magnabosco – sarà a costo zero per il Comune. Grazie all’accordo con i responsabili della 2i Retegas geom. Paolo Vidal e ing. Paolo De Grandis, sarà infatti completamente a carico dell’azienda, che al termine dei lavori sulla rete si occuperà anche del completo rinnovamento della piazza e di via 24 Maggio”.

I lavori partiti in questi giorni sono parte di un più ampio intervento che ha già visto il completo rifacimento della rete di distribuzione del gas metano lungo via Gen. Vaccari fino all’ingresso di Piazza Italia. Ora il cantiere occupa proprio la piazza, che è chiusa al traffico. Lunedì prossimo verrà chiuso anche l’incrocio tra Piazza Italia, via Roma e via Castello per permettere di innestare le nuove condotte a quelle di via Roma già sostituite nello scorso mese di settembre assieme a quelle di via Trento. La chiusura dell’incrocio, salvo ritardi causati dal maltempo, durerà due giorni, durante i quali i veicoli provenienti da via 24 Maggio saranno deviati lungo via Po o via Pesa. Successivamente i lavori proseguiranno in piazza per circa due mesi per la realizzazione degli allacci, la posa delle caditoie e i lavori preparatori per l’innalzamento della piazza e il rifacimento dei marciapiedi. Sabato e domenica prossimi la strada sarà temporaneamente aperta a senso unico con direzione via Gen. Vaccari – via 24 Maggio. Nelle settimane seguenti saranno possibili altre aperture temporanee, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere. Una volta ultimata la piazza, comprese le sopraelevazioni dell’incrocio tra via Gen. Vaccari, Piazza Italia e via Marconi e dell’incrocio tra via Roma, Piazza Italia e via 24 Maggio, essa sarà riaperta e il cantiere si sposterà per ulteriori due mesi in via 24 Maggio.

Per tutta la durata dei lavori, il mercato settimanale del mercoledì è spostato nel Piazzale del Donatore.

“Per i circa 4 mesi di durata dei lavori – spiega il sindaco – i negozi rimarranno sempre aperti e i residenti non avranno alcuna interruzione dell’erogazione del gas metano. Ci scusiamo per i disagi che potrebbero incontrare i commercianti e i cittadini, ma si tratta di interventi che non potevano più essere rimandati se non rischiando rotture della rete di distribuzione e che porteranno in dote una piazza completamente rinnovata e una pavimentazione sia in piazza che in via 24 Maggio più sicura per gli spostamenti di auto, ciclomotori, ciclisti e pedoni”.