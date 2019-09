MONTEBELLO – Scontro auto-moto sotto il cavalcavia: centauro gravissimo (FOTO)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Incidente gravissimo poco fa a Montebello sotto il cavalcavia autostradale, in località Dovaro. Un’auto Ford Fusion proveniente da Gambellara eftettuando una svolta a sinistra per andare verso Vicenza si è scontrata con una moto che arrivava da Lonigo, cioè dalla parte opposta. L’impatto è stato devastante: la moto è andata distrutta. Nello scontro sono rimasti feriti i 3 automobilisti dell’auto, soprattutto quello dal lato passeggero che è stato portato in ospedale e il centauro: le sue condizioni sono gravissime ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Vicenza.

per la moto: conducente molto molto grave con elisoccorso a vicenza