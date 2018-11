MONTEBELLO/MONTECCHIO – Tir carico di uova finisce nella scarpata autostradale

Alle ore 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Montebello e Montecchio per un autoarticolato carico di uova, finito rovesciato circa 8 metri sotto il livello stradale, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, rimasto ferito insieme a un collega. I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il camion, mentre i due autisti erano già stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale. Sul posto il personale della polstrada e quello ausiliario autostradale. Le operazioni di recupero del camion saranno effettuate durante la notte. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.