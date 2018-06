MONTEBELLO/MONTECCHIO – A4, tir “pirata” tampona un’auto e fugge

Ennesimo incidente in A4 tra i caselli di Montebello e Montecchio stamattina, in direzione Padova. Un tir “pirata” ha tamponato un’auto che lo precedeva,con una donna a bordo, e non si è fermato. Sul posto il 118 con un’ambulanza per soccorrere la donna che, in codice giallo, è stata portata al San Bortolo. La polizia stradale sta regolando il traffico e ricercando il camion pirata.