Dalle ore 16 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo la strada provinciale 17, in località Dovaro a Montebello Vicentino per la rimozione di un camion con le ruote fuori dal ciglio stradale. Sul posto sta operando l’autogru’ dei pompieri e una privata per riportare in strada il camion carico di ghiaia. Il traffico lungo la strada al momento è bloccato.