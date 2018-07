MONTE DI MALO – Con la moto sotto un camion: muore ragazza 22enne

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Priabonese di sangue oggi pomeriggio a Monte di Malo. Poco dopo le 14 una giovane di 22 anni, Ylenia Boriero, di Zanè, ha perso la vita finendo sotto un camion con la sua moto. La ragazza stava guidando la sua moto, quando per cause ancora da chiarire è scivolata sull’asfalto, finendo sotto ad un camion che stava passando in quel momento. Sul posto Suem e Polizia locale. Traffico bloccato.