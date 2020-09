Monte Berico – Riparata balaustra danneggiata da un’auto – Sabato pulizia portici

Sabato 5 settembre pulizia dei portici di Monte Berico

È stato eseguito nella giornata di ieri, martedì 1 settembre, l’intervento di ripristino della balaustra di piazzale della Vittoria a Monte Berico danneggiata lo scorso gennaio da un’automobile guidata da una giovane senza patente che ha perso il controllo del veicolo.I tre balaustrini abbattuti sono stati ripristinati: per due di essi sono state recuperate tutte le parti mancanti che sono state assemblate e ricomposte, mentre uno è stato sostituito con l’uso di un materiale simile all’originale, quindi a pietra tenera dei Berici, poiché risultava impossibile ricomporre le parti mancanti. I balaustrini accanto a quelli danneggiati sono stati stabilizzati.

L’intervento è stato eseguito non appena è pervenuta l’autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ed eseguito dalla restauratrice Elena Zironda.

La balaustra risulta ora ricomposta nella sua integrità in tempo per la festa dell’8 settembre dedicata alla Madonna di Monte Berico, per la quale, come ogni anno, si prevede un consistente afflusso di fedeli.

Questo intervento va ad aggiungersi all’asfaltatura di viale X Giugno che si è conclusa nel mese di luglio.

Inoltre sabato 5 settembre sarà effettuata la pulizia dei portici di Monte Berico dalle 7 alle 13 a cura del Comune di Vicenza, della Protezione civile di Vicenza, dell’Associazione nazionale alpini – sezione di Vicenza e da alcuni militari americani volontari della Caserma Ederle.