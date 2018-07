MONTAGNA – Passo Sella: scattate le limitazioni, ecco tutte le informazioni

Sono scattate ieri le limitazioni alle auto sul Passo Sella. Un passo avanti in direzione del turismo sostenibile e della conservazione dell’ambiente. Parallelamente alle già tanto contestate limitazioni, è stata potenziata la mobilità pubblica da e per le valli di Fiemme e Fassa, con corse di trasporto pubblico e navette che arrivano fino al passo, ogni ora da Cavalese.

I divieti e le relative modalità di accesso sono state divulgate alla stampa solamente venerdì 20 luglio, a tre giorni dall’entrata in vigore. Nei giorni scorsi il portavoce del comitato degli operatori turistici Osvaldo Finazzer, intervistato dal Corriere delle Alpi, lamentava la totale disinformazione rispetto alle norme introdotte a stagione in corso. Disinformazione che si è riverberata secondo Finazzer sui turisti ai quali “è arrivato il messaggio che quest’estate tutti i passi dolomitici sono chiusi, sempre”. Naturalmente non è così, ma per capire bene le modalità di accesso occorre prendersi qualche minuto e leggere l’avviso, che riportiamo integralmente qui sotto.

Passo Sella: ecco la nota della Provincia

L’accesso al Passo Sella verrà regolamentato dal 23 luglio al 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 16. L’area interessata si estende da poco dopo l’incrocio/bivio Miramonti (SS242/SS243) in Val Gardena all’area Pian de Schiavaneis nei pressi dell’incrocio Passo Pordoi/Passo Sella (SS242/SS48) in Val di Fassa.

Nello spirito di #Dolomitesvives l’invito è di lasciare gli automezzi presso le struttura ricettive o nei parcheggi di fondovalle e a raggiungere il Passo Sella con i mezzi pubblici, gli impianti di risalita, in bici o a piedi. In questo modo sarà possibile offrire una prezioso contributo alla protezione di questo patrimonio naturale unico. Rimane comunque aperta la possibilità di accedere al Passo Sella con veicoli privati previa richiesta di autorizzazione gratuita, ottenibile tramite l’APP o la pagina web www.openmove.com o direttamente presso i punti informativi #Dolomitesvives.

Il DOLOMITESVIVES PASS può essere richiesto per una fascia oraria definita, ad esempio per la salita al Passo nella fascia oraria 10:00-11:00. Il numero di veicoli che possono accedere al Passo ogni ora è definito per fascia oraria in modo da evitare picchi di accesso e conseguente congestione. La fascia oraria dell’autorizzazione si riferisce all’orario di salita al Passo. La discesa dal Passo è possibile in ogni momento. DOLOMITESVIVES PASS può essere richiesto il giorno precedente o il giorno stesso dell’accesso al Passo.

ECCEZIONI:

• Gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive sul Passo Sella, non devono richiedere il DOLOMITESVIVES PASS. Essi possono accedere al Passo nel giorno di arrivo a qualsiasi ora mostrando al punto di controllo la conferma di prenotazione. All’arrivo in albergo riceveranno un DOLOMITESVIVES PASS valido per tutta la durata del soggiorno.

• Le seguenti categorie potranno passare in qualsiasi momento, a vista, senza bisogno del DOLOMITESVIVES PASS: pedoni e ciclisti, servizi TPL, mezzi di soccorso, disabili, veicoli agricoli locali, fornitori, servizi tecnici per interventi, autobus turistici, veicoli a trasmissione elettrica.

• Le seguenti categorie potranno richiedere presso i punti informazione dei pass stagionali: i proprietari, affittuari e collaboratori delle strutture ricettive nell’area interessata, i servizi di Taxi e NCC come anche tutti coloro che per motivi di lavoro o di salute devono valicare il Passo Sella.