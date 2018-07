MONTAGNA – Marmolada, il rifugista “social” che impazza sul web

La storia di Carlo Budel sta facendo il giro dei social. Budel, che ha lasciato dopo 20 anni la fabbrica per gestire Capanna Punta Penia, a quota 3343 metri. Per vincere la solitudine ha iniziato a postare foto sul gruppo Facebook dei DoloMitici!, che sono finite su Tg nazionali, siti di grandi quotidiani e social network, con centinaia di migliaia di visualizzazioni. Punta Penia è la cima più alta della Marmolada e di tutte le Dolomiti. Il rifornimento dei viveri avviene zaino in spalla attraverso il ghiacciaio e poi lungo una via ferrata. Giunti in vetta per avere l’acqua bisogna sciogliere la neve. Vita dura ma per Budel è un sogno che si realizza: “Vedo la felicità negli occhi di chi arriva quassù”.