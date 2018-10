Gianni Lovato, il cacciatore solitario di misteri dolomitici

Questa è la bella storia di un vicentino che ha lasciato la sua città per vivere ed amare le montagne, con le loro rocce e le loro grotte. Gianni Lovato è una vera e propria istituzione delle Dolomiti cadorine: un montanaro solitario che si sposta lontano dai sentieri trafficati e turistici, negli anfratti dolomitici più nascosti e sconosciuti.

Vicentino di origine, socio del Club Speleologico Proteo di Vicenza, stabilitosi da molti anni in una frazione di San Tomaso Agordino – tristemente alla ribalta in queste ultime ore per il vasto incendio che si è scatenato sotto le Pale di San Lucano – per essere completamente immerso nell’ambiente montano, ha fatto parlare di sé più volte in seguito a scoperte e ritrovamenti, nei suoi oltre 40 anni di peregrinazioni tra i sentieri meno conosciuti e più impervi, con le sue oltre trecento grotte piccole e grandi rinvenute sulle Dolomiti.

Come racconta Dario Zampieri di Altitudini, la vicenda umana di Gianni rimarrà per sempre legata al rinvenimento, dopo un anno di ricerche, del corpo di un altro montanaro solitario scomparso nell’agosto del 1996 all’età di 49 anni: Vittorino Cazzetta, un appassionato di archeologia e geo-paleontologia. Nell’agosto di quasi vent’anni fa Cazzetta se ne va per un’ennesima escursione in solitaria, ma non rientrerà mai più. Nonostante le ricerche di circa 200 persone, di Vittorino in tutta la val Fiorentina non c’era ombra.

È qui, nell’autunno del 1996, che fa la sua comparsa Gianni Lovato: “Un esploratore solitario messo di fronte ad un territorio impervio – scrive ancora Zampieri – solo lui avrebbe potuto trovare le spoglie di un altro solitario. Una sfida che Gianni non poteva rifiutare”. Vittorino forse era caduto all’interno di un anfratto, oppure vi era entrato di proposito senza riuscire però a tornare in superficie, ma le ricerche si interruppero per la neve. Ma Gianni Lovato non smise mai di cercarlo e, cercandolo in lungo e in largo, nelle sue solitarie peregrinazioni nel frattempo scoprì altre 49 nuove grotte, sconosciute dagli speleologi. Il 19 agosto 1997 Gianni ebbe un’illuminazione, come racconta Zampieri: “Vittorino non poteva che essere nei dintorni del Piz del Corvo, proprio al di sopra della sua casa di Pescul. Quello scoglio di rocce era rimasto l’unica zona che egli non aveva battuta minuziosamente. Dunque, la probabilità di trovare i resti di Vittorino sul Piz del Corvo era molto alta, praticamente una certezza”. Ed è proprio in una fessura lì, larga pochi metri, a più di 30 metri dall’imbocco, che Gianni Lovato trovò il corpo di Vittorino.