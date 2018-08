MONTAGNA – Frane sul Carega, pomeriggio di passione per un centinaio di escursionisti

Giornata difficile per i circa 100 escursionisti e turisti rimasti bloccati per circa 5 ore verso il Rifugio Boschetto, isolati dal resto del mondo a causa di una frana. A causa di un forte nubifragio, infatti, iniziato a mezzogiorno e che si è protratto per circa 3 ore trasformandosi in una vera e propria bomba d’acqua, la strada che da Giazza porta al Revolto si è trasformata in un fiue e ha ceduto in alcuni punti. Le due frane, tra le 16 e le 16.30 hanno colpito in particolare Giazza al Boscangrobe e Lago Secco. E così al Revolto sono rimasti bloccati circa 20 persone, mentre al Boschetto addirittura una sessantina. Entrambe le frane sono state sistemate in serata e gli escursionisti sono potuti scendere alle proprie auto. Si raccomanda comunque, nelle prossime ore e domani, di salire con prudenza visti gli accumuli rimasti a bordo strada.