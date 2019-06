Montagna e emergenze: come chiedere aiuto nella maniera corretta (e più veloce)

E’ dal Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – CNSAS un recente vademecum su come procedere nelle richieste di aiuto in montagna.

Eccolo:

### Se avete bisogno di aiuto o vi trovate in difficoltà in montagna e ambiente ostile, in tutto il Veneto dovete chiamare il 118 ###

Il primo fine settimana di sole ha fatto registrare il conseguente aumento degli interventi per Suem e Soccorso alpino.

Vi ricordiamo che il modo corretto per avere l’intervento immediato in caso di URGENZA ED EMERGENZA SANITARIA è contattare il 118.

La Centrale operativa provvederà ad allertare la Stazione del Soccorso alpino e speleologico competente per territorio e ad inviare i mezzi di soccorso e il personale medico idonei alla vostra necessità e bisogno del momento.

E veniamo a un punto cruciale, che tutti noi preferiremmo poter evitare, ma che, invece, ogni tanto capita di dover affrontare, ovvero la chiamata di soccorso. Meglio farlo già preparati, per permettere gli operatori di intervenire nella maniera più opportuna. Prima di tutto un invito. Quando si contatta il 118, viene chiesto in genere di non spostarsi dal luogo in cui ci si trova. Cercate, se potete, di seguire questo consiglio quando vi viene dato: faciliterete la vostra individuazione da parte dei soccorritori; potreste non essere più raggiungibili telefonicamente a poca distanza dal punto in cui prima c’era copertura; potreste ritrovarvi in una situazione peggiore.

Come chiedere soccorso:

Veloci, senza panico e con precisione; sono questi i requisiti essenziali per un’efficace richiesta di soccorso in montagna. La chiamata di soccorso deve avvenire tramite il numero unico di emergenza sanitaria 118 rispondendo con calma e con precisione all’operatore specificando: le proprie generalità; da dove si sta chiamando (dire all’operatore che ci si trova in montagna o in grotta); il numero di telefono da cui si sta chiamando. Il telefono non deve mai essere abbandonato; se la chiamata dovesse interrompersi è importante che sia lasciato libero per consentire alla Centrale operativa di richiamare. Vanno inoltre specificate: l’esatta località dove è successo l’incidente (comune, provincia, sentiero, rifugio o altri riferimenti rilevabili sulla cartina topografica, eventuali coordinate Gps); cosa è successo, con una breve e precisa descrizione di ciò che è accaduto; quante persone sono state coinvolte nell’incidente (ed eventuali altre persone presenti ed illese); le condizioni evidenti della/e persona/e coinvolta/e nell’incidente (difficoltà respiratorie, coscienza, perdita di sangue, traumi visibili, etc.); l’esatta posizione del ferito (seduto, disteso supino, disteso prono, appeso, altro).