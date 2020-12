MONDO – Macron positivo. Anche la moglie (fascia d’età a rischio) isolata

Il presidente francese Macron è positivo al Covid-19 oggi. Lo ha annunciato l'Elysee in un comunicato stampa. La diagnosi è stata effettuata a seguito di un test RT-PCR effettuato all'insorgenza dei primi sintomi. "Secondo le norme sanitarie in vigore applicabili a tutti, il Presidente della Repubblica si isolerà per 7 giorni. Continuerà a lavorare e svolgere le sue attività a distanza", ha detto l'Eliseo. Emmanuel Macron doveva andare in Libano il 22 e 23 dicembre ma il viaggio è stato cancellato. Inoltre il primo ministro Jean Castex, che avrebbe dovuto presentare la strategia di vaccinazione giovedì, sarà anch'esso posto in isolamento per sette giorni, ha detto Matignon nel processo. Altro possibile caso di contatto, il ministro delegato incaricato dei rapporti con il Parlamento, Marc Fesneau, che ha pranzato martedì con Emmanuel Macron. Secondo le nostre informazioni, a titolo precauzionale, tutti i partecipanti a questo pranzo saranno anche posti in isolamento in attesa di essere testati. La Premiére Dame Brigitte Macron è un caso di contatto con il presidente (suo marito) ma "non presenta alcun sintomo". Martedì 15 dicembre era risultata negativa, prima di visitare un reparto pediatrico all'ospedale Saint-Louis di Parigi. Brigitte Macron (67 anni) tuttavia si isolerà, verrà nuovamente testata presto.