MOLVENA – PCM Group in sciopero

Domani sarà sciopero alla PCM Brenta Group, azienda di Molvena che produce stampi e realizza stampaggio a iniezione plastica per il settore dell’automotive. L’assemblea dei lavoratori ha deciso di scioperare per 4 ore circa per ogni turno contro la decisione unilaterale dell’azienda di portare l’attività a ciclo continuo. Una situazione che per come è stata organizzata dalla direzione aziendale porta degli svantaggi notevoli ai dipendenti senza compensazioni. Le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di aprire una fase di lotta – si legge in un comunicato dei sindacati Femca Cisl Filctem Cgil e Uiltec Uil a difesa della propria dignità e dei propri diritti, primo fra tutti quello ad una vita sociale e familiare degna di questo nome.