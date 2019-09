Molestie continue nei confronti dell’ex compagna vicentina, condannato ed arrestato 28enne

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno arrestato ieri in viale Dalmazia (Campo Marzo) un 29enne nigeriano in seguito ad un ordine di carcerazione della Procura di Vicenza per pene accumulate, risalente allo scorso 16 settembre.

Il giovane alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi ma è stato inseguito fermato ed arrestato. Si tratta di Charles Ikenna Ofor di 28 anni, nigeriano che ha dichiarato il proprio domicilio nel comune di Recoaro.

Ofor si è reso responsabile negli ultimi due anni di una serie di reati ai danni dell’ex compagna, vicentina di 27 anni, commessa in un supermercato in zona ospedale e dalla quale ha avuto due figli. Dovrà scontare 2 anni e 7 mesi di carcere e pagare 1000 euro di multa.

E’ stato condannato a febbraio di quest’anno per maltrattamenti in famiglia risalenti al 2017.

Successivamente, nell’agosto del 2018 fu arrestato per sequestro di persona.

Prima aveva chiuso la ex compagna nel terrazzo di casa, poi ha graffiato e ferito lievemente due agenti di polizia, causando loro escoriazioni guaribili in tre e cinque giorni.

Il 31 dicembre del 2018 finì nuovamente in carcere. Era stato scarcerato qualche giorno dopo l’arresto dal giudice, che gli aveva ordinato di lasciare la casa coniugale e vietato di avvicinare la donna. Il giovane, però, si è presentato al supermercato dove lavora la donna, minacciandola. La giovane aveva poi raccontato di aver subito molestie nei mesi precedenti ma di non aver denunciato per paura di peggiorare la situazione.

Uscito dal carcere pochi giorni dopo con l’obbligo di dimora a Recoaro e di presentazione alla polizia giudiziaria, Ofor, non si è mai trasferito nel comune da lui indicato e non si è mai presentato ai poliziotti della procura. Da qui il mandato di cattura emesso nei suoi confronti per non avere rispettato le disposizioni del giudice per le indagini preliminari e l’ennesimo arresto.

Ieri è stato nuovamente portato al carcere di San Pio X.