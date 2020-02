Modella di Chiampo – Intervengono le opposizioni di Arzignano – Beschin sulla Lega: “Ipocrisia e giochi di palazzo”

Sulla vicenda della modella Maty Fall Diba, ragazza italiana residente a Chiampo protagonista della copertina di Vogue Italia intervengono anche le opposizioni con un comunicato a firma di Nicolò Sterle (Forza Italia), Mattia Pieropan e Alessia Pasetto (Nuova Arzignano), Michele Carlotto e Anna Sartori (Lista Pasetto Sindaco) e Giuseppe Cazzola (Un’altra Arzignano). Non solo, c’è un nuovo intervento di Daniele Beschin, consigliere di maggioranza espulso dalla Lega dopo le polemiche scaturite in seguito ad alcuni commenti posti sulla bacheca del sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, che si complimentava con la ragazza, definendola ‘bellezza chiampese’.

“Nel corso della giornata di ieri (domenica 9 febbraio) -scrivono- abbiamo saputo che il gruppo consiliare della Lega di Arzignano unitamente al segretario sezionale, nonché vicesindaco Marcigaglia hanno decretato l’espulsione dallo stesso gruppo di Daniele Beschin a seguito dei noti fatti, condannando l’episodio e le gravi parole scritte dal consigliere espulso.Quella che potrebbe sembrare una presa di posizione dura nei fatti è una pura manovra di facciata, infatti Beschin mantiene il suo seggio da consigliere, non chiarendo se continuerà a restare in maggioranza, magari aderendo a qualche altro gruppo consiliare tra i vari disponibili, continuando di fatto a far parte integrante dell’amministrazione Bevilacqua oppure ne uscirà o ne sarà estromesso aderendo quindi all’opposizione, inoltre il gruppo Lega si affanna a costruire una barriera intorno al Sindaco Bevilacqua, che ad oggi non ha ancora proferito verbo sulla questione, mancando di fatto a quello che dovrebbe essere il ruolo autorevole di leader delle forze che la appoggiano.In questa triste storia infatti è quanto mai assordante il silenzio del primo cittadino di Arzignano, ha intenzione di condannare il fatto? Di prendere posizione su Beschin, i cui modi le erano ben noti fin da quando accettò la candidatura dell’esponente di Forza Nuova a suo sostegno con il vantaggioso carico di voti che questi ha portato?Riteniamo che Arzignano non possa continuare ad essere amministrata da chi tiene e da chi tollera o minimizza questo genere di atteggiamenti e comportamenti motivo per cui presenteremo una mozione urgente in Consiglio Comunale per condannare questi vergognosi fatti e per udire una seria risposta da parte di Alessia Bevilacqua. Sindaco, se c’è batta un colpo!Situazioni del genere richiedono posizioni chiare e non fraintendibili ed è tempo che la maggioranza lo faccia”.

Daniele Beschin oggi invia una nuova nota alla stampa:

“Sono sorpreso e anche amareggiato -aggiunge- nel constatare come le mie parole siano state volutamente fraintese e strumentalizzate. Il mio commento era riferito solo a dei canoni di bellezza e non al fatto che la bellissima Mati sia una ragazza italiana, fatto indiscutibile. La stessa cosa per intenderci varrebbe se un ragazza italiana vivesse da tempo in Cina. Pur essendo integrata in quel paese rimarrebbe una bellezza italiana.Negare che ci sia una bellezza tipica della nostra terra, così come una tipicamente africana, asiatica, sud americana e così via, è cadere nell’ipocrisia. Un’ipocrisia pericolosa che nega le differenze, anziché riconoscerne la bellezza e il valore. Non so cos’abbia letto Celebron e reputo anche di essere stato espulso dal gruppo della Lega Nord per dei giochi di palazzo e per delle guerre fratricide interne alla Lega che non mi riguardano, però di razzismo nelle mie parole non c’era nulla.Il vero razzismo è di chi non vede la bellezza nelle diversità. Evviva dunque le diversità Evviva chi non rinuncia ad essere se stesso e auguro sinceramente a Mati il grande successo che merita”