Mobilitazione nazionale per Generale, l’asino di Torrebelvicino: ora partirà una petizione

Nel giro di pochi istanti la notizia ha fatto il giro del web. La proprietaria dell’asino Generale, Caterina Maria Saccardo, aveva diffuso un messaggio sulla sua pagina Facebook nel quale paventava l’addio al suo animale, per il fatto che il suo raglio disturbava il vicino. A quanto pare però l’ultima parola non è detta e non vi sarebbe ancora un documento scritto che imponga alla proprietaria di farlo allontanare. Nei giorni scorsi si era presentata a casa della donna la Polizia Locale riferendo delle lamentele del vicino. Si è concretizzato il rischio di farlo spostare o, peggio ancora, macellare, dopo che già una volta era stato salvato dalla morte dagli attuali proprietari.

Nel frattempo c’è qualche novità

Ecco innanzitutto il messaggio postato nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre, che ha aperto il caso ‘Generale’.

“GENERALE DEVE TROVARE UNA NUOVA CASA

Purtroppo davvero non c’è nulla da fare, il mio vicino, uno di quelli che tiene la legna nel mio recinto, che conosce la mia nuova famiglia da una vita, che portava da mangiare alla cavalline che stavano qui prima di me, non ha avuto il coraggio di venirmi a parlare, di dirmi che il mio raglio è proprio insopportabile per lui e la sua famiglia…

E soprattutto non ne ha mai fatto parola con la mia famiglia!!!

Che vigliacco!!!

Purtroppo è sentenziato, sono tanto triste ma qui non posso più stare…

Chi avrebbe così un cuore grande per ospitarmi scriva in privato a Caterina Maria Saccardo che mi da voce sulla sua pagina Facebook.

Se ci mette un po’ a rispondere è perché in questo momento si trova dall’altra parte del mondo ma vi darà il contatto della Fam Fattori il prima possibile.

Posso solo dire che vile come l’uomo non conosco altra bestia…”

Immediatamente sono scattati i commenti di solidarietà e la stampa nazionale si è occupata di Generale, tanto che moltissime persone, in tutto il Paese, si sono offerte di ospitarlo, anche contattando la nostra redazione. Stamane un nuovo messaggio di speranza della proprietaria, che preferirebbe non staccarsi da Generale, ormai diventato un’istituzione a Torrebelvicino.

“A nome delle Famiglie Fattori e Saccardo -scrive- ringrazio tutte le persone che si sono proposte di ospitare e adottare l’asinello Generale.

Grazie alle Testate nazionali e locali alla Rai, ai social per aver preso a cuore la faccenda e averle dato gran voce (come il raglio!!)

Ancora non è stato provato e verbalizzato che effettivamente turbi la quiete pubblica e faremo di tutto perché non accada.

Prenderemo anche delle precauzioni per renderlo ancor più mansueto e silenzioso come consigliato, ad esempio mettendogli un altro animale affianco e verrà sterilizzato (tranquilli, così facendo non si “rovina l’animale”).

Prima di farcelo portare via, dato che siamo molto affezionati e che non siamo gli unici ad esserlo nel paese di Torrebelvicino, vogliamo tentare la via della PETIZIONE.

Se dovessimo proprio cederlo, faremo si che resti in provincia, quindi davvero grazie a chi da tutta Italia ci ha scritto ma non vorremmo che uscisse da questo territorio.

Inoltre l’eventuale adozione sarà supervisionata dall’Enpa della sezione di Thiene-Schio.

Riguardo alla petizione però potrete ancora aiutarci moltissimo, vi faremo sapere dove si potrà firmare, in luoghi pubblici o in rete.

Un raglio affettuoso di buona giornata”