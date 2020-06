Mobilità, dal 15 giugno riprende il servizio di rinnovo dei permessi ZTL

Dopo il periodo di sospensione a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, da lunedì 15 giugno riprendono gli appuntamenti per il rinnovo dei permessi ZTL in piazza Biade, a cura del servizio Mobilità e trasporti.

“Ringrazio gli uffici per lo sforzo ora necessario a recuperare il lockdown – dichiara l’assessore alla mobilità Matteo Celebron – e per il lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria nella quale, non senza qualche difficoltà, i servizi minimi di primo rilascio e cambio targa sono sempre stati garantiti. In questa fase sono stati messi a disposizione dei cittadini oltre 1000 appuntamenti, prenotabili esclusivamente online. Chiedo a tutti gli interessati di prestare attenzione alle procedure e alle scadenze, ricordando che al termine del periodo di rinnovo chi non dovesse presentarsi vedrà cancellata la propria targa dal database degli autorizzati all’accesso in ZTL. Dal 30 settembre il servizio riprenderà con il normale calendario annuale archiviando, speriamo definitivamente, questa fase emergenziale che ha colpito proprio l’anno in cui si è avviata la nuova procedura di rinnovo dei permessi ZTL”.

Per i permessi in scadenza, prorogati tutti fino al 15 giugno, prende avvio ora una fase di riassorbimento e messa a regime rispetto al normale calendario annuale, che è stato interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus.

Pertantro, dal 15 giugno al 31 luglio si potrà procedere al rinnovo, con la presentazione dell’autodichiarazione periodica di permanenza dei requisiti, esclusivamente delle seguenti tipologie di permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato/Area Pedonale di Vicenza, scaduti nel periodo di lockdown o secondo il calendario annuale: Attività lavorative in ZTL (cartoncino verde) scaduti il 28 febbraio; Residenti (cartoncino rosa) scaduti il 15 aprile; Dimoranti (cartoncino blu notte) scaduti il 31 maggio; Detentori di posto auto (cartoncino celeste) in scadenza il 15 luglio; Enti (cartoncino fucsia) in scadenza il 15 luglio; Speciali (cartoncino grigio) in scadenza il 15 luglio.

Per questa fase di rinnovi, e solamente per le tipologie indicate, sono stati attivati due sportelli con orario ampliato, garantendo così il servizio tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.

Il servizio sarà attivo solo su appuntamento da richiedersi attraverso prenotazione online, al seguente link:

Tutte le informazioni, le modalità e la documentazione da scaricare e predisporre sono disponibili al seguente link:

Il servizio di primo rilascio (per tutte le tipologie di permessi ZTL) e cambio targa è invece attivo, sempre nel periodo dal 15 giugno al 31 luglio, con il seguente orario: lunedì dalle 10 alle 13, martedì dalle 16 alle 18, giovedì dalle 10 alle 13, solo su appuntamento da richiedersi online al seguente link:

A partire dal 30 settembre i rinnovi riprenderanno il normale calendario annuale, sempre esclusivamente su appuntamento da prenotarsi online, per le seguenti tipologie: Nucleo monofamiliare (foglio A4 bianco) dal 30 settembre al 15 ottobre; Deroghe (foglio A4 bianco) dall’1 ottobre al 30 novembre; Manutentori (cartoncino giallo) dall’1 ottobre al 30 novembre.

Per informazioni:

Sportello ZTL, Palazzo degli Uffici, piazza Biade 26 (piano terra c/o ufficio Relazioni con il pubblico), telefono: 0444221150 (attivo lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10), email: permessi.circolazione@comune.vicenza.it.