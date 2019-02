Mobilità, da lunedì modifica dei sensi unici a Laghetto

Da lunedì 11 febbraio nel quartiere di Laghetto saranno modificati i sensi unici di circolazione di via dei Laghi, nel tratto compreso tra via Lago del Matese e via Lago Maggiore, e di via Lago del Matese, nel tratto compreso tra via dei Laghi e via Lago di Trasimeno.

Il tratto di via dei Laghi diventerà a senso unico di circolazione verso via Lago Maggiore mentre il tratto di via Lago del Matese diventerà a senso unico di circolazione verso via Lago di Trasimeno.

Le strade interessate dal transito dei bus del trasporto pubblico locale (linea 2) rimarranno invariate, ma i percorsi verso Vicenza e verso Polegge saranno modificati in funzione dei nuovi sensi unici.

In particolare, la modifica del percorso verso Vicenza vedrà il transito dei bus attraverso via Lago Maggiore, via Lago di Garda, via Lago di Lugano, via dei Laghi, via Lago di Molveno per poi riprendere il tragitto già attivo.

La modifica del percorso verso Polegge vedrà il transito dei bus attraverso via dei Laghi e via Lago Maggiore per poi riprendere il tragitto esistente.

Le fermate interessate dalla modifica dei percorsi saranno adeguate di conseguenza.

“Accogliendo le richieste dei cittadini, attuiamo una piccola ma efficace variazione della circolazione consistente nell’invertire il senso unico di marcia nel tratto finale di via dei Laghi, oggi in ingresso, domani in uscita – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Sarà modificato il senso unico anche nella prima parte di via Lago del Matese fino a via Lago di Trasimeno, oggi in uscita, domani in ingresso. Di conseguenza, cambierà anche la direzione del percorso del bus n.2. Obiettivo di questo cambiamento, modesto ma efficace, è ridare vita alla parte alta di via dei Laghi dove erano presenti sensi unici che andavano tutti da un lato per cui alcuni comprensori, come quello di via Lago del Matese, e alcune attività presenti in via dei Laghi, erano penalizzati”.