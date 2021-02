Misteriosa polvere bianca a Malo

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

A segnalarlo all’Amministrazione comunale sono alcuni cittadini che oggi hanno notato la presenza di polvere bianca rilevabile al tatto della mano, depositatasi sulle superfici nelle zone di Via Pisa e dei “Pini”, fenomeno già per altro, più volte segnalato.

Tempestivo l’intervento dell’Assessore all’Ecologia, Nelvio Piazza, che si è recato prontamente sul posto e ravvisata la situazione delicata , ha allertato il Comando di Polizia Locale di Malo e Monte di Malo.

Affinchè l’accertamento fosse più completo si è ritenuto opportuno far intervenire urgentemente l’Arpav in quanto Ente deputato a tal tipo di controlli.

“Ringrazio i cittadini che hanno tempestivamente segnalato il fenomeno e che ci hanno permesso di avvisare in tempi rapidi le autorità competenti per le indagini del caso” ribadisce il Sindaco del Comune di Malo, Moreno Marsetti.

Ora attendiamo la relazione tecnica precisando sin d’ora che l’Amministrazione comunale si adopererà al fine di contrastare queste criticità in modo che non si verifichino più fatti del genere.

“Valuteremo, in base alle risultanze di Arpav, quali azioni intraprendere, di chi sia la responsabilità e ogni comportamento utile a contrastare tali situazioni tanto sgradevoli ai cittadini per non lasciare alcun dubbio circa la salubrità dell’aria ”. Sostiene l’Assessore all’Ecologia, Nelvio Piazza.

“Per questi accadimenti nulla deve essere lasciato al caso, il mio compito specifico è quello di tutelare al meglio la salute pubblica “ conclude il Sindaco Moreno Marsetti.

Ora rimaniamo in attesa degli esiti delle rilevazioni di Arpav per decidere come procedere.