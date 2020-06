Mister Dal Bianco a servizio dei bimbi della Silva Marano

Non ha certo bisogno di presentazioni Ennio Dal Bianco. Quattordici anni da calciatore professionista con esperienze anche nella massima serie. Un passato da portiere trascorso prevalentemente tra Vicenza e Padova.

Con il Vicenza del compianto Giorgi, nella cui rosa militavano giocatori come Cerilli, Daniele Fortunato, Filippi, Savino, Briaschi ed il duo d’attacco formato da Toto Rondon e Lucchetti.

Oppure nel Vicenza in cui comincio l’era di Pieraldo Dalle Carbonare e Sergio Gasparin, capace di salvarsi il 7 giugno del 1990 in terra estense davanti a 8mila tifosi nello spareggio contro il Prato.

Senza dimenticare il debutto nella massima serie avvenuto il 7 maggio del 1995 con la maglia del Padova, squadra in cui militò anche nella stagione successiva, sfidando avversari come Del Piero ed Antonio Conte, e nella cui rosa militavano giocatori come il Nanu Galderisi, Nicola Amoruso, l’attuale mister del Milan Stefano Pioli ed il colorito difensore americano Alexis Lalas.

Dal campo giocato alla panchina con esperienze importanti a Bassano, Chioggia Sottomarina, e Thiene condotto fino alla C2.

Dalla prossima stagione Ennio Dal Bianco entrerà a far parte del mondo SILVA MARANO, dedicando un occhio di riguardo al settore giovanile ed alla crescita dei ragazzini, con il ruolo di coordinatore del progetto educativo del settore giovanile in collaborazione con AIC, nonché coordinatore dello Staff Tecnico delle giovanili del Silva, un progetto volto ad educare i giovani attraverso il calcio, senza avere l’obiettivo di cercare il campione a tutti i costi.

A tal proposito, la responsabile del settore giovanile, Elena Dal Bon, anima e cuore della Società maranese, esprime tutta la sua soddisfazione per questa nuova entrata. “ Non sappiamo ancora se il mondo dei dilettanti riuscirà a ripartire, come e quando. Ma vogliamo farci trovare pronti. Ringraziamo Ennio per aver sposato la filosofia della nostra piccola realtà, e siamo orgogliosi di averlo nel nostro staff. Sicuramente la sua presenza ci permetterà di crescere come Società, gli stessi bimbi potranno solo avere dei benefici attraverso il progetto educativo che porteremo avanti in collaborazione con l’AIC. Da alcuni giorni abbiamo aperto le pre iscrizioni alla prossima stagione è già c’è molta curiosità ed interesse per questo nuovo percorso. “