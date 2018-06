Minorenni al parco con droga, bilancino e… soldi nascosti in un cestino

Ieri pomeriggio alle 18.30 circa, una pattuglia del comando di Polizia Locale di Vicenza è intervenuta all’interno del parco giochi in via Bassano dove era stata segnalata alla centrale operativa la presenza di alcuni ragazzi che arrecavano disturbo ai presenti e che, secondo i segnalatori, facevano uso di sostanze stupefacenti. Il personale è intervenuto e dopo aver individuato i soggetti li ha fermati per eseguire i controlli necessari. Uno di loro però alla vista degli agenti si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta. Visto il comportamento sospetto gli agenti hanno proceduto ad un accurato controllo dell’area del parco a seguito del quale si rinvenivano occultati all’interno di un cestino per i rifiuti circa 15 gr. di sostanza stupefacente del tipo marjiuana, un bilancino di precisione e una mazzetta di banconote per complessivi 185 euro.

Venivano identificati i tre soggetti tutti minorenni e, messi alle strette, fornivano il nome del quarto componente del gruppo che veniva successivamente raggiunto a casa e identificato. Sono tutti e quattro italiani, due di origine straniera.

Quanto rinvenuto è stato recuperato e posto sotto sequestro. Le indagini proseguono al fine di accertare le singole responsabilità in ordine ai fatti accertati.