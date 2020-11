Minorenne vicentino trovato con droga in un bar

Intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza ieri pomeriggio alle 16.30 in un bar di via Gorizia. Gli agenti, che passavano per un controllo, hanno notato un giovanissimo che, alla vista dell’auto della polizia, si è introdotto furtivamente in un bar.

Gli agenti sono entrati, l’hanno fermato e identificato. Si tratta di un 17enne residente nel Basso Vicentino in Riviera Berica (ulteriori dettagli non sono stati forniti). Aveva con sé meno di un grammo di marijuana e 500 euro in banconote di diversi tagli. E’ ipotizzabile che il giovane si fosse recato nelle zone di spaccio per fare acquisti anche per terzi. E’ stato segnalato al prefetto come consumatore e sono stati chiamati i genitori per il verbale di affidamento. Per lui vi è la contestazione amministrativa (per uso personale) che comporta una serie di obblighi come analisi e maggior difficoltà nel conseguire documenti come la patente.