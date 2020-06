Minorenne si fa una canna assieme agli amici sul ponte, ma è ripreso dalle telecamere

Microspaccio, minorenne con marijuana individuato a ponte San Michele attraverso le videocamere di sorveglianza e una consumatrice di eroina in viale Milano

Sono due le persone, una delle quali minorenne, segnalate alla prefettura dalla polizia locale nei giorni scorsi per consumo di sostanze stupefacenti nella zona di ponte San Michele e di viale Milano

La doppia operazione è stata eseguita dagli agenti del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale, grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Si tratta di un minorenne (E.G. di 16 anni) e di una donna (P.D. di 50 anni), entrambi italiani e residenti in città, trovati in possesso rispettivamente di 1,09 grammi di marijuana e 2,88 grammi di eroina.

Il primo intervento ad opera del Nos risale a giovedì 11 giugno, quando verso le 15 gli agenti addetti al monitoraggio del sistema di videosorveglianza hanno notato 8 giovani intenti a chiacchierare sulla balaustra di ponte San Michele. Ad un certo punto uno di loro, E.G., di 16 anni, ha tirato un fuori un “grinder”, un contenitore metallico utilizzato per macinare la marijuana prima dell’utilizzo. Allertata dai colleghi della videosorveglianza, una pattuglia della polizia locale si è recata immediatamente sul posto per il controllo e l’identificazione dei ragazzi. Su richiesta degli agenti, il sedicenne ha consegnato spontaneamente il contenitore, all’interno del quale è stata rinvenuta marijuana per un peso complessivo di 1,09 grammi. Il giovane è stato, quindi, accompagnato al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto dove, in quanto minorenne, è stato raggiunto dalla madre, avvisata telefonicamente. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La marijuana e il grinder sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

La seconda operazione è stata eseguita venerdì 12 giugno, poco dopo le 14: attraverso le telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno notato in viale Milano una donna che camminava avanti e indietro con impazienza davanti al distributore di benzina. Dopo un po’ la stessa è stata raggiunta da due stranieri a bordo di una bici, uno dei quali le ha consegnato un involucro in cambio di denaro. E’ scattato quindi l’intervento della pattuglia in borghese del Nos che ha raggiunto all’altezza di via Firenze e identificato P.D. di 50 anni. La donna ha ammesso di aver acquistato per sè e per il compagno 13 dosi di eroina, per un peso complessivo di 2,88 grammi, al prezzo di 120 euro. La donna è stata segnalata alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’eroina è stata sequestrata.