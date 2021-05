Quindicenne in pista ciclabile colpito con manganello e rapinato del cellulare

Una rapina ai danni di un minorenne, un ragazzino di 15 anni, è avvenuta l’8 maggio scorso a Lonigo. Il ragazzo si trovava in pista ciclabile alle 19 circa, verso Ponte delle Oche, quando è stato avvicinato da un uomo incappucciato che gli ha intimato di dargli il cellulare. Al no della vittima, l’aggressore ha colpito alla testa il ragazzo con un manganello retrattile. Il ragazzo ha sporto denuncia il giorno successivo ed è stato medicato in ospedale con 7 giorni di prognosi per lesioni.