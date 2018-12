Minorenne di baby gang portato in comunità

Prosegue la disarticolazione della “baby gang” di piazza Falcone-Borsellino, che negli ultimi mesi ha scombussolato la tranquillità di Schio e comuni limitrofi. Alla custodia cautelare in carcere richiesta ed ottenuta dal Dott. PIPESCHI, PM della Procura della Repubblica di Vicenza, a carico di EL MOUTAOUKIL Karim, indagato per i seguenti delitti commessi a Schio lo scorso 26 ottobre: spaccio di sostanza stupefacente nei pressi di istituti scolastici, evasione dagli arresti domiciliari, lesioni gravi in concorso, rapina di smartphone, estorsione in concorso; si aggiunge ora la misura cautelare del “collocamento in comunità” disposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia – dott. CREPAZ, a carico di un 17enne della gang, misura eseguita in data 12.12.2018. In particolare il 17enne è indagato per parte degli delitti avvenuti il 26.10.2018 che hanno condotto in carcere EL MOUTAOUKIL Karim, quali: lesioni gravi ed estorsione in concorso. Inoltre il 17enne è indagato per lesioni gravissime, perchè, in concorso con altre persone, intorno alle ore 03:20 del 01.11.2018 (notte di halloween), all’esterno di un locale di Marano Vicentino, risulta avere colpito con pugni e calci un giovane avventore causando anche avulsioni dentarie multiple.

Grazie infatti all’interconnessione tra i Comandi di Schio e Thiene, la Polizia Locale è infatti riuscita a raccogliere elementi tali da supportare tesi investigative accolte dall’Autorità Giudiziaria. Non facile l’azione degli Agenti soprattutto a causa della profonda complicità tra gli appartenenti alla banda. Un minorenne sentito dalla polizia locale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ha dichiarato a verbale: “io non faccio l’infame”. Per tale motivo è stato indagato per favoreggiamento personale, così come un altro componente della banda, questi maggiorenne, che, sentito come persona informata sui fatti, si rifiutava di riferire alcunchè, pur essendo stato egli stesso presente. Per i due episodi del 26 ottobre e del 01 novembre risultano complessivamente indagati – a vario titolo – 8 giovani, tra i quali n. 3 minorenni e 5 appena maggiorenni. Inoltre risultano indagate n. 2 ragazze appena maggiorenni per il reato di tentata estorsione di denaro in concorso, ai danni di minorenne, per conto della gang.

Le indagini proseguono per delineare le responsabilità di ogni singolo giovane negli episodi criminosi. In ogni caso i Provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria hanno fatto sentire il loro peso riportando la calma.