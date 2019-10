Minacciati con un coltellino mentre sono nella propria auto in sosta: denunciati tre ragazzi

Chiamata al 113 a mezzanotte e mezzo di ieri sera, da parte di due ragazzi residenti a Vicenza, un 22enne ecuadoregno e un 21enne cubano, che stavano aspettando un’amica a bordo della propria auto, ferma tra viale Dalmazia e viale Eretenio. I ragazzi hanno raccontato alle forze dell’ordine di essere stati avvicinati e minacciati da tre ragazzi di colore, di cui uno armato di coltello multiuso, senza un vero motivo. Rintracciati subito gli aggressori in stradella Tre Scalini: i tre, un senegalese di 26 anni, un ivoriano anche lui di 26 anni e un burkinate di 22 anni, tutti con regolare permesso di soggiorno e residenti a Cittadella, Chiampo e Carmignano, stavano bevendo alcolici. Uno di loro ha anche dato in escandescenze all’arrivo della polizia. Una volta in questura, il 26enne di Cittadella è stato denunciato per porto abusivo d’armi e minaccia aggravata mentre il 22enne è stato denunciato per ubriachezza molesta dopo aver strappato il verbale d’intervento della polizia.