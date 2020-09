Minacciano, ricattano e sfruttano lavoratori: vicentino e pakistano indagati

In seguito ad un’indagine della Guardia di Finanza di Vicenza, due persone sono indagate per aver sfruttato 13 lavoratori e averli anche minacciati.

Gli indagati sono A.V. 45enne vicentino residente a Sovizzo e S.T. A. pakistano di 40 anni residente a Vicenza.

In particolare A.V. legale rappresentante di una ditta ed S.T.A., legale rappresentante di una seconda ditta che si occupa di pubblicità e volantinaggio avrebbero impiegato (facendo forzosamente transitare i lavoratori dall’impiego presso la prima ditta verso la seconda) 13 lavoratori, tutti pakistani a condizioni di sfruttamento, consistenti nel far effettuare più ore di lavoro di quelle previste nel contratto senza

corresponsione di straordinari, negare la fruizione di ferie e permessi, costringerli a portare con sé un apparato di localizzazione GPS per monitorare la loro attività, minacciare il licenziamento ad ogni richiesta di riconoscimento dei propri diritti, ed approfittando del loro stato di bisogno, in quanto cittadini extracomunitari bisognosi di un contratto di lavoro per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Fatti aggravati per essere stati commessi con minaccia di licenziamento.

A Creazzo, da luglio 2015 a dicembre 2018.

A.V. inoltre li avrebbe minacciati di far perdere loro il posto di lavoro,

costringendo 5 dei lavoratori a portare con sé, durante l’audizione presso l’INPS, un registratore e riferire ai funzionari fatti non rispondenti alla realtà, negando le condizioni di sfruttamento quali le ore di straordinario e le ferie non retribuite, al fino di non subire sanzioni da parte del suddetto Ente.