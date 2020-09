Minaccia una donna con una catena: arrestato, era ai domiciliari

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Rosà, unitamente ad un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia bassanese, hanno arrestato Besjon Karalliju, 26enne di Tirana (Albania), domiciliato a Tezze sul Brenta.

Verso le 13 di ieri una donna ha chiamato il 112 ed al carabiniere della centrale operativa, ha riferito che un uomo da lei conosciuto, si trovava sotto la sua abitazione e la stava minacciando. Subito, una Gazzella del Radiomobile, è andata all’indirizzo segnalato e ha accertato che il soggetto in questione, era un uomo agli arresti domiciliari. La donna, ancora in evidente stato di agitazione, oltre a fornire il nominativo della persona che l’aveva minacciata, ne dava una descrizione e riferiva anche che era giunto in bicicletta e che era armato di una catena con la quale colpiva più volte la siepe perimetrale del complesso residenziale e le urlava epiteti e minacce.

Gli uomini della Gazzella unitamente ai carabinieri della Stazione di Rosà, hanno raggiunto l’abitazione del Karalliu doveè stato rintracciato estremamente sudato e stanco. Alle domande dei militari, ha risposto in modo sarcastico, asserendo di essere stato sempre a casa ma i militari constatavano che nel suo garage si trovava la bicicletta segnalata, con le manopole del manubrio ancora intrise di sudore. Circa i motivi delle minacce, questi risultavano essere futili. Accompagnato presso gli uffici della Stazione di Rosà, dopo ulteriori indagini, è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.