Minaccia il vicino con un machete: denunciato vicentino

Una lite che poteva finire davvero male, quella scoppiata in un condominio di via Fiume a Vicenza ieri mattina alle 10.

Scaturita per futili motivi, si è conclusa con una denuncia per un 67enne vicentino (iniziali S.M.).

Secondo quanto ha potuto ricostruire la polizia, che ha inviato sul posto gli agenti delle volanti, l’anziano padre del 67enne, sarebbe stato offeso da alcuni vicini (con i quali vi erano stati altri alterchi in passato) e lui avrebbe reagito.

L’uomo ha reagito brandendo un machete e affacciandosi alla finestra del vicino, anch’egli anziano.

Resosi conto di essere stato visto dal figlio, si è chiuso in casa.

Troppo tardi. La Volante, allertata da alcuni residenti che hanno contattato il 113, ha raggiunto l’uomo e, dopo avergli chiesto conto delle minacce, ha rinvenuto nella sua abitazione, nascosto sotto al letto, il machete con cui aveva minacciato l’anziano vicino di casa.

Per l’uomo immediata è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di minacce aggravate.